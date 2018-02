ToscanaNeve, continua la stagione dello sci: ottima neve in tutte le località

Continua la stagione dello sci sulla montagna toscana. Le basse temperature mantengono la neve in perfette condizioni e la sciabilità è ottima in tutte le località.Il Bollettino: altezza neve cm 40/200, impianti aperti 16/17.Aperti gli snowpark. Ricordiamo che è stato tolto il senso unico alternato in località Le Piastre lungo la Strada regionale 66.Info: multipassabetone.it: altezza neve cm 40/130. Impianti aperti oggi 5/8. Sono aperte le seggiovie e gli skilift Jolly, Crocicchio e Asso di Fiori. Possibili ulteriori aperture nel fine settimana. Domenica doppia navetta Rifugio Cantore/Vetta. Aperti due itinerari per lo sci nordico.: altezza neve cm. 50/90, impianti aperti 4/4. Sabato si scia in notturna Info: doganaccia2000.it: altezza neve cm 40/100, impianti aperti 6/6. Sono aperti tutti gli impianti del Casone di Profecchia di Careggine. Aperti tutti i tracciati per lo sci nordico al Passo Radici.: altezza neve 50/100, impianti aperti 3/3.Gli appuntamentiContinuano gli appuntamenti con le escursioni nei boschi, grazie alle ottime condizioni di innevamento.Il Cai di Castelnuovo Garfagnana propone domani una ciaspolata in notturna lungo le piste forestali con partenza dal Casone di Profecchia. Un giro ad anello riporterà gli escursionisti fino all'albergo il Casone, dove sarà possibile gustare le famose specialità della casa. Info: garfagnanacai.itAgonismo. Domani 17 febbraio Slalom valido per il Trofeo Soldaini sulla pista Stadio Slalom dell'Abetone organizzato dallo S.C. Lanciotto.Dal 22 al 25 febbraio prove del Campionato regionale Trofeo Toscananeve all'Abetone organizzate dagli Sci club Coverciano&Firenze e Lanciotto.Promozioni: martedì e giovedi Skipass Amiata euro 15,00. All'Abetone martedì, mercoledì e venerdì skipass feriale euro 29,00.