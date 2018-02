Susanna Cenni (Pd): gli appuntamenti del tour elettorale di martedì 20 febbraio

La candidata alla Camera in Toscana incontrerà il presidente dell’Api Lorenzo Giotti

Aperitivo a Fuchecchio per l’iniziativa dedicata al programmadel Pd in vista delle elezioni del 4 marzo

Prosegue il tour elettorale di Susanna Cenni, candidata alla Camera in Toscana nel Collegio Uninominale 11 – Poggibonsi, che domani, martedì 20 febbraio, farà tappa a Barberino Val d’Elsa per l’incontro con il presidente dell'Associazione delle Piccole e Medie Imprese aderente alla CONFAPI, Lorenzo Giotti. Sempre nel pomeriggio di domani la candidata del Pd sarà a Fucecchio, al Caffé Airone, in Piazza della Ferruzza, dalle ore 18.30 per l'iniziativa dal titolo ‘Un altro programma credibile, sostenibile, realizzabile, non il paese dei balocchi, ma un'Italia costruita giorno per giorno, con tanti piccoli passi e non con promesse irrealizzabili. Un'Italia più forte, più giusta e protagonista nell'Europa che cambia’.