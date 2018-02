Neve e vento, codice arancione su Alto Mugello e giallo sul resto della Toscana

La morsa di gelo che interessa l'Europa e l'Italia centrale investe anche la Toscana e fa scattare un doppio codice per neve e vento. Un codice arancione interesserà l'Alto Mugello per nevicate dalla mezzanotte di oggi, mercoledì, alla stessa ora di domani, giovedì 22 febbraio.Il codice si declassa a giallo per neve e vento su tutto il resto della regione.In particolare, il codice giallo per vento termina alle 9 di domattina, giovedì, mentre perdura fino alla mezzanotte quello per neve.La circolazione depressionaria associata all'aria fredda favorisce deboli precipitazioni nevose fino a quote molto basse o di fondovalle sui versanti emiliano-romagnoli e fino a quote intorno a 500-600 metri altrove. I venti moderati di grecale avranno forti raffiche fino alle prime ore di domani, giovedì.Per informazioni più dettagliate e per le norme di comportamento da tenere in occasione di tali fenomeni consultare la pagina www.regione.toscana.it/allertameteo