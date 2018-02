ToscanaNeve, ancora neve e basse temperature: si prospetta una lunga stagione dello sci sulla montagna toscana

Nevica sulla montagna toscana e le previsioni annunciano ancora temperature in calo e neve anche a basse quote.Dunque una situazione, forse temuta in pianura, ma che permetterà alle stazioni di fare una buona provvista di neve per continuare al meglio la stagione. Davvero un inverno con i fiiocchi dopo alcune stagioni davvero avare di freddo e neve.Il Bollettino: altezza neve cm 60/220, impianti aperti 16/17.Aperti gli snowpark. A causa dell'interruzione della S.S. 12 per la frana tra Pian dei Sisi e Pianosinatico per raggiungere l'Abetone occorre seguire la deviazione su strada provinciale per Piandinovello (circa 10 minuti in più di percorso).Info: multipassabetone.it: altezza neve cm 60/150. Impianti aperti oggi 5/8. Sono aperte le seggiovie e gli skilift Jolly, Crocicchio e Asso di Fiori. Possibili ulteriori aperture nel fine settimana. Sabato prevista apertura. Domenica doppia navetta Rifugio Cantore Vetta. Aperti due itinerari per lo sci nordico. www.amiataneve.it: altezza neve cm. 60/120, impianti aperti 4/4. Sabato si scia in notturnaww.doganaccia2000.it: altezza neve cm 40/100, impianti aperti 6/6. Sono aperti tutti gli impianti del Casone di Profecchia di Careggine. Aperti tutti i tracciati per lo sci nordico al Passo Radici.: altezza neve 50/70, impianti aperti 3/3.Gli appuntamentiAll'Abetone allo snowopark della Val di Luce domenica 25 9° Memorial Daniel Taylor. Sabato sera cena all'Hosteria Pulicchio con discesa in notturna.Per l'agonismo all'Abetone fino al 25 febbraio prove del Campionato Regionale Trofeo Toscananeve, organizzate dagli Cci Club Coverciano&Firenze e Lanciotto.Dal 26 febbraio al 1° marzo sono in programma sempre all'Abetone le gare Fis femminili : due Slalom e due Giganti, con tre prove valide per il circuito istituzionale Grand Prix Italia. Sono attese le migliori atlete di tutti i comitati italiani.Per le promozioni: martedì e giovedì Skipass Amiata a 15 euro.All'Abetone dal 1 al 3 marzo skipass scontati per Universitari: Feriale 23 euro, sabato 26 euro. Sconti anche su alberghi, scuole di sci e noleggi.