Bloccato il traffico sul raccordo Siena-Firenze per incolonnamento di mezzi pesanti al casello di Impruneta della A1

Anas comunica che, a causa dell'incolonnamento di mezzi pesanti al casello di Impruneta della Autostrada A1, il traffico sul Raccordo RA3 "Raccordo Autostradale Siena-Firenze" è temporaneamente bloccato in corrispondenza del km 56,360.Sul posto sono presenti le Forze dell'ordine per la gestione della viabilità e le attività di coordinamento per lo stoccaggio e il filtraggio dei mezzi pesanti in base all'ordinanza prefettizia attualmente in vigore che dispone il divieto di accesso sulla tratta autostradale dei veicoli pesanti, causa condizioni meteo avverse.