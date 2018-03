Fiamme in ristorante ai Gigli, evacuati dipendenti

E' stato evacuato questa mattina alle 8,45 il centro commerciale I Gigli di Campi Bisenzio (Firenze) per un incendio divampato dalla canna fumaria di un ristorante al primo piano. Al momento del rogo nella struttura, ancora chiusa al pubblico, c'erano solo dipendenti, nessuno dei quali è rimasto ferito. Le fiamme, circoscritte al ristorante, sono state domate dai vigili del fuoco. Oltre al locale interessato dal rogo i vigili del fuoco hanno dichiarato inagibile anche quello sottostante, per le infiltrazioni dell'acqua usata per estinguere l'incendio.