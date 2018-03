Maltempo, prorogato il codice giallo fino alla mezzanotte di domenica 18

La Sala operativa unificata della Protezione civile regionale ha aggiornato il bollettino di valutazione delle criticità meteorologiche. Una nuova perturbazione, nella nottata, determinerà un peggioramento delle condizioni che, a partire dalla costa, si estenderanno a tutta la regione nella mattina di domenica 18 marzo. E' quindi confermato, per tutta la Toscana, il codice giallo per rischio idrogeologico e idraulico sul reticolo minore, con validità fino alla mezzanotte di domani.Il codice giallo per rischio idraulico del reticolo principale, dalle 10 di domani fino alle 24, riguarderà i bacini della Toscana compresi nell'area tra quello del Fine, Val di Cecina, e quello, verso sud, dell'Ombrone grossetano.Infine, validità fino alle ore 6 di domani, domenica, del codice giallo per vento nella zona appenninica della Romagna toscana.PIOGGIA. Dal pomeriggio di oggi, sabato, rovesci o brevi temporali sparsi più probabili sulle zone centro settentrionali della regione; in serata le precipitazioni tenderanno ad isolarsi sulle zone settentrionali. Domani, domenica, già nel corso della notte precipitazioni, anche a carattere di breve temporale, a partire dalle zone costiere in rapida estensione al resto della regione nel corso della mattina di domenica. Nel pomeriggio precipitazioni diffuse, ma con tendenza a precipitazioni intermittenti a partire dalla costa.VENTO: dal pomeriggio di oggi, sabato, e fino alle prime ore della prossima notte vento forte fino a 60-70 km/h sui versanti sottovento all'Appennino.Per informazioni più dettagliate e per le norme di comportamento da tenere in occasione di tali fenomeni consultare la pagina www.regione.toscana.it/allertameteo