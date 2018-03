Marco Casucci (Lega): ''L'odissea dei pendolari del Chiusi-Pistoia: situazione inaccettabile che deve essere sanata''

“Dal momento in cui sono diventato Consigliere regionale - afferma Marco Casucci, esponente della Lega - mi sono più volte interessato dei disservizi nell’ambito dei trasporti pubblici.” Così un intervento del consigliere della Lega, Marco Casucci.“Le quotidiane peripezie dei pendolari che utilizzano il Chiusi-Pistoia delle sei del mattino-prosegue il Consigliere-sembrano talmente assurde che quando abbiamo letto il dettagliato resoconto sulla stampa, siamo rimasti davvero allibiti.In sintesi - precisa Casucci - per una serie di concomitanti ritardi ferroviari, centinaia di persone sono costrette a scapicollarsi, spesso inutilmente, per non arrivare con ritardi biblici al lavoro.Insomma - rileva il rappresentante del Carroccio - ci vorrebbe solo un po’ di buonsenso da parte di Rfi e Trenitalia per evitare “sprint da centometrista” a queste persone che si svegliano all’alba per andare a lavorare.Caro Assessore Ceccarelli - conclude seccamente Marco Casucci - lei che può, non potrebbe intervenire…? Ai posteri, visti i tempi della politica targata Pd, forse, l’ardua sentenza!”