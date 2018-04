Stefano Mugnai, vice capogruppo di Forza Italia alla Camera dei Deputati

Stefano Mugnai, valdarnese, coordinatore regionale toscano ed ex capogruppo in Consiglio regionale della Toscana di Forza Italia, eletto alla Camera il 4 marzo scorso come candidato capolista nel collegio plurinominale Toscana 3 e nel plurinominale 4, è tra i vicecapogruppo a Montecitorio.49 anni, fiorentino di nascita, l’onorevole Stefano Mugnai, è l'unico neoparlamentare tra i nuovi vicecapogruppo di Forza Italia alla Camera dei Deputati. Mugnai, al suo primo approdo in Parlamento, affiancherà l’onorevole Gelmini alla guida del gruppo alla Camera nel ruolo di vice."È con onore e senso di responsabilità che, io che sono al mio primo mandato parlamentare, accolgo il compito di condividere assieme a colleghi di grande esperienza la guida della squadra dei deputati del mio partito", ha commentato Mugnai a caldo.Stefano Mugnai ha mosso i primi passi in politica come consigliere comunale a Terranuova sempre per il centrodestra. Dopo una scalata come dirigente di Forza Italia iniziata nel 2006 come responsabile della zona Valdarno, proseguita nel 2008 con l’ingresso nelle giunta regionale del partito, nel 2015 è stato nominato, dal Presidente di Forza Italia Silvio Berlusconi, coordinatore regionale degli azzurri toscani. Nell’assemblea toscana è stato per due volte Vicepresidente della Commissione Sanità e Politiche sociali. Ha presieduto due Commissioni d’inchiesta: la prima sul sistema degli affidi dei minori a partire dalla vicenda Il Forteto; la seconda sull’attività immobiliare delle aziende sanitarie toscane. In occasione delle elezioni regionali del 31 maggio 2015, Stefano Mugnai, candidato di Forza Italia alla carica di Presidente della Regione Toscana, ha ottenuto 124.432 voti.“Siamo orgogliosi dell’importante incarico ricevuto dal nostro coordinatore regionale – affermano Tommaso Villa, Responsabile organizzazione toscano, Lorenzo Loré, Coordinatore Provinciale di Siena, e Alessandro Manganelli, Coordinatore Comunale di Siena – Questo è il meritato riconoscimento per il lavoro svolto quotidianamente da Stefano Mugnai per la Toscana: sotto la sua guida sono stati raggiunti risultati eccezionali e molti altri successi sono all’orizzonte”.“Per quanto occorrer possa, l’On. Mugnai potrà contare sull’aiuto e sull’impegno di tutta Forza Italia di Siena”.