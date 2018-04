Spari a Follonica: sempre gravi i due feriti ricoverati a Siena

Resta riservata la prognosi delle due persone ferite ieri a Follonica da Raffaele Papa, 29 anni, che sparando ha ucciso Salvatore De Simone, 42.All'ospedale Santa Maria alle Scotte di Siena sono ricoverati in rianimazione, in condizioni gravi, il fratello di De Simone, Massimiliano, 46 anni e Paola Martinozzi, 55 anni, dipendente di una farmacia.Quest'ultima si è trovata a passare per caso dal luogo dove Papa ha sparato: obiettivo del 29enne sarebbero stati i due fratelli De Simone, per una lite, così gli inquirenti, che andava avanti da tempo per vari problemi.Papa, poi fuggito e bloccato a Grosseto, è stato sottoposto a fermo e trasferito in carcere. L'uomo non avrebbe fatto alcuna dichiarazione, rimanendo in silenzio davanti al pm.Ritrovata intanto dai carabinieri la pistola che avrebbe sparato: si tratta di una calibro 9 con la matricola abrasa rinvenuta nel torrente Gora, alle porte di Follonica, dai sommozzatori dell'Arma e dei Vigili del Fuoco.