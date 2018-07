''Castelmusica'': musica classica e degustazione nella magia della pieve romanica a Castelmuzio

Il “borgo salotto” di Castelmuzio, nel comune di Trequanda, in questi giorni dà il meglio di sé grazie a “Castelmusica”, una serie di iniziative musicali a loro volta inserite in un ricco cartellone culturale, fitto di esperienze.Tra le più eclatanti quella prevista venerdì 20 luglio alla pieve di Santo Stefano a Cennano che da sola, nella sua austera e maestosa semplicità, merita una visita. Qui, in un’atmosfera suggestiva, nel pomeriggio (ore 18), è previsto un concerto di clavicembalo e liuto con Jean Rondeau e Thomas Dunford. Le musiche sono di Dowland, Byrd, Bach. La serata è organizzata da Bruce Kennedy e dalla “Piccola Accademia di Montisi”. Seguirà una degustazione di prodotti tipici locali. Prevista una offerta libera per l’intera iniziativa, che nasce per volontà dell’associazione culturale Borgo salotto, nata spontaneamente, per volontà degli stessi residenti. Per informazioni, si può telefonare al 3387409245.