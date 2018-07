Trequanda, Andrea Francini nuovo assessore e vicesindaco

Prende il posto di Renato Pellicciari, che lascia per motivi familiari, pur confermando il suo impegno nel Consiglio comunale

Al Comune di Trequanda arriva un nuovo assessore e vicesindaco. Si tratta di Andrea Francini, che ha preso il posto dallo scorso fine settimana di Renato Pellicciari, sia nel ruolo di vicesindaco sia per le deleghe a turismo, agricoltura, caccia, ambiente, sociale, associazionismo e ufficio al cittadino. Il sindaco di Trequanda, Roberto Machetti, ringrazia Renato Pellicciari per il lavoro svolto con rispetto, fedeltà e correttezza encomiabile e augura buon lavoro ad Andrea Francini, persona esperta e capace, apprezzato per la dote di pacatezza, unita alla determinazione, che lo contraddistinguono. Pellicciari ha lasciato l’incarico per impegni familiari impellenti, tuttavia onorerà con la stessa dedizione l’incarico di consigliere, portando avanti con convinzione la causa ed il programma.Francini ringrazia il sindaco Roberto Machetti “per la fiducia e la stima che mi ha dimostrato, sentimenti reciproci nei suoi confronti. Ringrazio anche il gruppo di maggioranza in Consiglio comunale e il Centrosinistra di Trequanda. Sono felice ed orgoglioso di poter dare il mio contributo ad amministrare il territorio di un Comune piccolo per numero di abitanti ma grande per bellezza, storia, tradizioni e per le prospettive future”.Non a caso, poco tempo fa, Trequanda è stato riconosciuto dal Ministero delle Politiche ambientali e agricole tra le eccellenze per il suo paesaggio rurale storico. “Anche per questo – continua Francini - il nostro impegno deve essere sempre di più la bellezza e le eccellenze del nostro territorio, non solo nel senso della conservazione dell'esistente ma nel rilancio di questo patrimonio unico nel suo genere".