Trequanda, arriva la raccolta a domicilio dei rifiuti

Dal 20 agosto, kit informativi nelle case

Il sindaco Machetti: "Salto di qualità nella difesa dell’ambiente"

A Trequanda è partita l'operazione della raccolta a domicilio dei rifiuti. Già da lunedì prossimo, 20 agosto il personale incaricato di Sei Toscana consegnerà agli utenti interessati il kit, con il materiale informativo, per comprendere come differenziare i rifiuti che verranno ritirati direttamente a casa. L’obiettivo della riorganizzazione del servizio è aumentare la percentuale di recupero delle varie frazioni merceologiche, assicurando una ottimizzazione sul recupero di materia, secondo quanto previsto dalla normativa europea e nazionale nonché dalla programmazione regionale."Con la raccolta differenziata a domicilio - osserva il sindaco di Trequanda Roberto Machetti - faremo un salto di qualità per la tutela dell’ambiente, nell’ottica di uno sviluppo sostenibile". Intanto, numerosi cittadini hanno partecipato nei giorni scorsi agli incontri pubblici di presentazione dei nuovi servizi di raccolta rifiuti. Queste iniziative, che si sono tenute nel capoluogo e nelle frazioni di Castelmuzio e Petroio, sono stati voluti dal Comune con l’obiettivo di permettere ai cittadini di avere le corrette informazioni in merito alla raccolta porta a porta dei rifiuti, che sarà attivata nel territorio comunale nei prossimi mesi. I cittadini hanno risposto con grande partecipazione, chiedendo chiarimenti e delucidazioni in merito ai nuovi servizi presentati dai tecnici di Sei Toscana. Questi incontri pubblici costituiscono soltanto il primo momento di informazione. Per questo motivi, nei prossimi giorni, tutti gli interessati dal nuovo servizio riceveranno a casa i sacchi per la raccolta dei rifiuti e le informazioni necessarie, con il calendario dei ritiri e le istruzioni per fare una corretta e puntuale raccolta differenziata. Per maggiori informazioni: www.seitoscana.it , o numero verde 800127484.