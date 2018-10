A Castelmuzio ecco la Festa dell'Olio Novo

Il borgo dà per primo il benvenuto alla raccolta 2018 con tre giorni di eventi, tra degustazioni, mostre e convegni

Il primo olio dell'anno è protagonista a Castelmuzio (Trequanda), dove dal 12 al 14 ottobre, con un ricco calendario di eventi e iniziative a tema, si svolgerà la Festa dell'Olio Novo.Ad aprire i festeggiamenti in onore della prima frangitura sarà la visita all'oliviera locale, venerdì 12 alle 17: un'occasione per scoprire tutte le fasi della produzione e degustare l'olio appena ricavato. Il programma prosegue al Centro servizi per l'olivicoltura, dove alle 19.30 sarà inaugurata la mostra fotografica con gli scatti di Francesco Rametta e alle 20 si terrà “A cena con lo Chef, l'Olio Novo e i prodotti km 0”, evento su prenotazione previsto anche per i due giorni a seguire, legato alla buona cucina e ai sani ingredienti, con il cuoco Gaetano De Gennaro. Alle 21.15 spettacoli in piazza.L'indomani, sabato 13, l'appuntamento sarà alle 9.30 ancora al Centro servizi con un convegno dal titolo “Problematiche dell’olivicoltura nell’annata corrente” con il dottor Franco Famiani dell’Università di Perugia, i responsabili del Consorzio IGP Toscano e del Consorzio DOP Terre di Siena e il dottor Luigi Caricato, oleologo, giornalista e direttore del magazine OlioOfficina. L'incontro porrà l'attenzione su questioni utili agli olivicoltori e specifiche circa la costante ricerca dei migliori livelli di qualità e comunicazione del prodotto e del territorio.Alle 11, e poi di nuovo alle 17, nel borgo saranno presenti gli assaggiatori dell'Associazione Italiana Conoscere l'Olio d'Oliva (Aicoo) per dare consigli su come saper riconoscere i difetti dell'olio.Il pranzo presso il centro servizi alle 12.30 precederà la visita guidata, con partenza alle 15 da piazza IV Novembre, alla Pieve di Santo Stefano a Cennano, dove Simone Bartolini presenterà il suo libro “Le porte del cielo – Percorsi di luce nelle Chiese Romaniche Toscane”. Al termine avrà luogo una degustazione di bruschette con l'olio Novo.Gli artisti della Compagnia dell'Arnica alle 17.30 invaderanno con loro abilità di giocolieri e trampolieri le vie del centro, mentre alle 21.15 allieteranno il pubblico in piazza con giochi di fuoco.Domenica 14, la giornata inizierà alle 8.30 con “A passeggio tra gli olivi”, un itinerario di circa 5 km al termine del quale ci sarà una colazione a base di fettunta.Alle 11, presso il Belvedere, si terrà il concerto della Corale Benvenuto Franci diretta dal Maestro Marco Rencinai. Alle 15.30 Massimo Cenni si cimenterà nella rappresentazione “La Gelata dell'86”, mentre alle 16 si potrà assistere allo spettacolo dell’Antica Falconeria Toscana.Alle 18 un'iniziativa dei ragazzi di Castello: un apericena che aprirà la sera di festa in piazza.Durante la manifestazione ci sarà tanto spazio per il divertimento, con i tornei di biliardo, venerdì alle 20.30 e sabato alle 16.30, il Gioco dell'Oca per grandi e piccini sabato alle 15.30 e i tornei di ping pong sabato alle 16.30 e domenica alle 15.Per i più piccoli è previsto il ritorno dell'Allegra Fattoria, uno spazio dove poter incontrare alcuni animali da cortile tra cui Mimmo e Memmo, due simpatiche anatre.Sabato e domenica, dalle 16 alle 19, sarà aperto nel borgo “Olio da Strada”, un percorso di degustazione alla scoperta di piatti accompagnati dal vino locale, nell'ambito di un concorso che premia l'olio Novo preferito dai consumatori. Prodotti enogastronomici e oggetti vintage saranno esposti sui banchi del mercatino allestito per le vie del centro.AperOILBar, lo spazio gestito dai ragazzi dell'Associazione Borgo Salotto, servirà aperitivi e merende, mentre allo stand gastronomico verranno preparati su prenotazione speciali menù pensati per far risaltare l'olio, ingrediente fondamentale della cucina toscana.Sarà inoltre possibile, grazie alla collaborazione con Urban Bikery, raggiungere in bici le aziende produttrici di olio per una visita.Non mancheranno inizative di stampo artistico e culturale: oltre alla mostra fotografica, ben due artisti, Elisabeth Cochrane e Soterus Art, esporranno le loro opere rispettivamente nel Museo della Compagnia e in via Santa Maria della Scala, venerdì dalle 15 alle 19, sabato e domenica dalle 10 alle 19.La manifestazione è organizzata dall'associazione Castelmuzio Borgo Salotto, in collaborazione con la società sportiva V. Mazzola, la cooperativa Il Lecceto, il Comune di Trequanda e tanti volontari del posto.«La Festa dell'Olio Novo - spiega Maria Stella Bianchini, presidente dell'associazione Castelmuzio Borgo Salotto - è il risultato di un lavoro portato avanti con impegno e costanza dal nostro gruppo insieme ad altre associazioni, per la valorizzazione del nostro borgo e soprattutto dell'olio. Si tratta di un prodotto che nella nostra piccola realtà assume una grande rilevanza, in quanto quasi unica risorsa per gli agricoltori locali che, non ci dimentichiamo, rimangono gli ultimi custodi delle tradizioni di questo territorio».Info e prenotazioni 335.5478839 – 339.6640060 - 338.7409245Prenotazione dei menu speciali allo stand gastronomico 360.341597