Parte da Trequanda la Passeggiata tra gli olivi

Parte da Trequanda, domenica 29 ottobre, la Passeggiata tra gli Olivi, promossa per il secondo anno consecutivo dalle Città dell’olio su tutto il territorio nazionale. L’appuntamento è nel capoluogo (ore 10,30), all’altezza del museo che ospita la Collezione Pallavicini.Il Comune di Trequanda, socio fondatore di questa associazione, vi aderisce con lo spirito di una riscoperta del paesaggio straordinario, che di recente ha avuto un riconoscimento da parte per l’aspetto rurale e storico da parte del Ministero delle politiche alimentari, agricole, forestali e ambientali. Questa la motivazione: “Il paesaggio di Trequanda rappresenta un esempio di tipico paesaggio di origine mezzadrile, con un mosaico policolturale complesso costituito da oliveti, vigne, seminativi nudi o arborati e boschi a dominanza di querce, arricchito dalla presenza di terrazzamenti in pietra a secco che sostengono gli oliveti sulle pendici più acclivi”.Quale migliore occasione, domenica prossima, per coglierne gli aspetti della biodiversità, come le sue origini legate al lavoro dell’uomo? Il percorso, molto breve, si snoda verso l’uliveto dell’azienda agricola “Trequanda”. Si prosegue in via Molino a Vento e in piazza Garibaldi, dove la stessa azienda agricola offrirà un rinfresco con assaggio di “olio novo” a tutti i partecipanti.Per informazioni: monia@comune.trequanda.siena, telefono: 0577662114.