I Vigili del Fuoco del Comando di Siena e del distaccamento di Montepulciano sono intervenuti oggi, sabato 23 febbraio, in piazza Garibaldi a Trequanda, presso la chiesa dei Santi Pietro e Paolo, per la rimozione della sfera in rame con crocifisso, posta sulla cuspide del campanile, pericolante per il forte vento. Sul posto 3 mezzi e 7 unità dei Vigili del Fuoco.