Trequanda, denunciato titolare di impresa boschiva dai Carabinieri Forestali

Nell’ambito di una più ampia attività di controllo sui cantieri boschivi, i militari della Stazione Carabinieri Forestale di Montepulciano hanno controllato un cantiere forestale in località Grillana nel territorio del comune di Trequanda, dove erano in atto operazioni di taglio di un bosco ceduo di querce.All’esito degli accertamenti, condotti attraverso complessi rilievi tecnici anche utilizzando strumentazione GPS, è emerso che il titolare della ditta boschiva operante, di origine extracomunitaria, aveva eseguito le operazioni di taglio su terreni forestali diversi da quelli autorizzati, su una superficie pari ad ettari 06.42.00.Per questo motivo il soggetto è stato denunciato all’A.G., in stato di libertà, per illecito ambientale e paesaggistico, in quanto l’intervento è risultato essere stato eseguito in difformità sostanziale dalle norme tecniche dettate dalla Regione Toscana. Allo stesso sono state comminate quattro sanzioni amministrative per un importo complessivo pari ad 3.464 euro.Con l’approssimarsi della chiusura dei tagli boschivi, i Carabinieri Forestali della provincia di Siena stanno intensificando i controlli sui cantieri forestali, al fine di verificare la corretta esecuzione degli interventi, anche con riferimento al contrasto del lavoro nero e del caporalato, nonché della sicurezza sui luoghi di lavoro.