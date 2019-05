A Castelmuzio ritorna ''Borghi in Festa''

Dal 31 maggio al 2 giugno si svolgerà un variegato programma di eventi

31 maggio, 1 e 2 giugno sono i giorni in cui quest'anno si svolgerà Borghi in Festa, la manifestazione che inaugura la stagione estiva di Castelmuzio. Organizzate dalla società sportiva Valentino Mazzola, in collaborazione con l'Associazione Castelmuzio Borgo Salotto, avranno luogo tre giornate variegate di appuntamenti, al termine delle quali il ricavato sarà devoluto alla ristrutturazione del campo sportivo di Castelmuzio.Si inizia venerdì alle 19, con la cena accompagnata dalla musica rock del gruppo The Shakers.Sabato 1 verrà dato ampio spazio alle tradizioni, con la scuola di lunghetti allestita dalle donne di Castelmuzio, dove dalle 10 alle 12 saranno insegnati tutti i segreti per stendere pici perfetti. Dalle 10, per tutto il giorno, sarà possibile scuriosare tra i banchi di Marcondirondirondello, mercatino di antiquariato e oggettistica vintage. Nel pomeriggio, alle 16, nel borgo saranno ambientati giochi popolari come il tiro alla fune e la corsa nei sacchi.Alle 21.30 andrà in scena lo spettacolo musicale "Chi mi manca sei tu... Omaggio a Rino Gaetano", con Marco Morandi e Claudia Campagnola, per la regia di Toni Fornari. Il concerto teatrale, ad ingresso gratuito, ripercorrerà la vita del cantautore attraverso le sue canzoni, interpretate da Morandi, e dal punto di vista di una sua affezionatissima fan, impersonata da Claudia Campagnola, che esprimerà tutto l'affetto verso il talento artistico e l'indimenticabile stile di Rino Gaetano.Domenica 2 giugno dalle 8.30 si svolgerà la 13esima edizione del raduno di auto, moto e vespe, mentre dalle 9.30, da piazza della Pieve, partirà la camminata sportiva che si snoderà per un tragitto di circa 6 km. Alle 10 si aprirà la seconda giornata del mercato Marcondirondirondello.Alle 15.30, nel contesto della Festa Nazionale dei Piccoli Comuni, Castelmuzio aderirà alla giornata promossa da Legambiente e Uncem per valorizzare l'importanza del ruolo dei piccoli centri urbani nello sviluppo del Paese, tramite la testimonianza del sindaco Roberto Machetti, che interverrà presso il Museo della Compagnia per parlare della conservazione del patrimonio culturale di conoscenze e tradizioni nei borghi.A seguire, la dottoressa dietista Giulia Ghilli proporrà un incontro sul tema "Educazione alimentare e sana alimentazione nella pratica sportiva". Dopo la Messa, officiata nella chiesa di Santa Maria Assunta, la manifestazione si concluderà con lo spettacolo comico, rivolto a grandi e bambini "Mortimer, il fachiro tonto", a cura di Fabio Portaluppi.Nel fine settimana verrà aperto uno stand dove, per la cena di sabato e il pranzo e la cena di domenica, saranno serviti i piatti tipici della cucina tradizionale; sarà inoltre possibile divertirsi con il gioco dei tappi gastronomico.Con Borghi in Festa Castelmuzio dà inizio al lungo programma di iniziative, firmate dall'Associazione Castelmuzio Borgo Salotto, che si articolerà nei mesi estivi. Il primo di questi è CastelLibro, la rassegna realizzata in collaborazione con Libraccio e rivolta a tutti gli appassionati di letteratura, per la quale dal 14 al 16 giugno il borgo accoglierà autori, presentazioni di testi e una scelta dei migliori titoli proposti dalle più note case editrici.(La partecipazione al corso di lunghetti e il pranzo di domenica 2 giugno sono su prenotazione, al 3288657487).