A Petroio un convegno sulle cooperative di comunità

Nell’ambito dei festeggiamenti per la Mostra Mercato della Terracotta e della Corrida del Contadino, sabato 8 giugno alle ore 10:30 presentazione di Vivi Petroio

La cooperativa di comunità è un modello di innovazione sociale dove i cittadini sono produttori e fruitori di beni e servizi: un modello che crea sinergia e coesione in una comunità, mettendo a sistema le attività di singoli cittadini, imprese, associazioni e istituzioni, rispondendo così a esigenze plurime di mutualità, mettendo al centro la valorizzazione del capitale umano. Proprio di questo tema si parlerà nel convegno che si terrà sabato 8 giugno alle ore 10:30 presso la terrazza di Palazzo Brandano a Petroio (Trequanda), in via Valgelata 18.Il convegno dal titolo “Cooperative di Comunità: un’opportunità di sviluppo territoriale” si svolge nel contesto della Mostra Mercato della Terracotta e della Corrida del Contadino, la manifestazione che animerà il borgo di Petroio per tutto il weekend e sarà anche l’occasione per presentare l’esperienza di “Vivi Petroio”, la cooperativa di comunità da poco nata nel nostro territorio. Alla fine del convegno sarà offerto un aperitivo con i prodotti tipici del territorio a tutti i partecipanti. L’iniziativa si svolge all’interno della Festa dei Piccoli Comuni 2019 e ha ottenuto il patrocinio della Regione Toscana e del Comune di Trequanda, di Legacoop, Legambiente e AGCI.Il programma del convegno. Si comincia alle ore 10:30 con i saluti di Roberto Machetti, Sindaco del Comune di Trequanda, e Loretta Lucaroni, Presidente del Comitato Corrida del Contadino. Si prosegue con la tavola rotonda tra Vittorio Bugli (Assessore alla Presidenza Regione Toscana), Fausto Ferruzza (Presidente Legambiente Toscana), Giuliano Poletti (Esperto di Cooperative di Comunità di Legacoop), Paolo Scaramuccia (Resp. Nazionale Cooperative di Comunità di Legacoop), Giovanni Schiavone (Vice Presidente Nazionale AGCI), Alessandro Giaconi (Presidente AGCI Regione Toscana), Enrico Fontana (Resp. Economia civile, segreteria nazionale di Legacoop) e Simone Bezzini (Consiglio Regionale della Toscana). Alle ore 12:00 verrà infine presentata la Cooperativa di Comunità “Vivi Petroio” a cura di Aurora Bruni e Lorenzo Chiani.