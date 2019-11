Petroio: lavori pubblici per lo sviluppo del turismo sostenibile

Finanziati i progetti per la riqualificazione dell'area camper e la realizzazione di stazioni di ricarica per lo sviluppo del turismo sostenibile nel Comune di Trequanda

Proseguono i progetti di riqualificazione delle frazioni del Comune di Trequanda, attraverso interventi di miglioramento delle infrastrutture e investimenti per lo sviluppo del turismo sostenibile nelle aree rurali. I lavori pubblici in corso di ultimazione riguardano la frazione di Petroio e prevedono la riqualificazione dell'area camper e la realizzazione di una stazione di ricarica per bici elettriche.Gli interventi hanno come obiettivo quello di completare l'infrastruttura dell'attuale area camper nel centro storico di Petroio, con la realizzazione di quattro stalli completi di colonnine per l'erogazione dell'energia elettrica e di acqua. Nell'area verde verranno predisposti degli spazi per pic-nic e barbecue, oltre ai necessari impianti elettrici per la pubblica illuminazione e lo scarico delle acque. Verrà inoltre terminata la segnaletica verticale necessaria a individuare e valorizzare il percorso turistico ad anello chiamato “Tour Cacciaconti” inserito nel progetto “Terre del Benessere”.“Attraverso gli investimenti sulle nuove aree di sosta e sulle bici elettriche intendiamo promuovere il turismo sostenibile e responsabile. – dichiara il sindaco di Trequanda, Roberto Machetti – Abbiamo bisogno di una tipologia di turismo che guardi al futuro, attraverso scelte che non danneggino l'ambiente né le comunità locali, ma che possano contribuire al miglioramento dell'esperienza dei turisti e al tempo stesso della qualità della vita dei residenti.”I lavori pubblici a Petroio vedranno inoltre la realizzazione di una ciclo-stazione interattiva automatica per bike sharing e bici elettriche, con quattro attacchi, completa di due mountain bike elettriche. I dispositivi saranno forniti di software per la ricarica e la geolocalizzazione. La ciclo-stazione è compresa nel circuito destinato al turismo sostenibile che attraversa tutta l'area dell'Unione dei Comuni della Valdichiana Senese. L'importo complessivo dei lavori pubblici ammonta a 140mila euro ed è stato finanziato per 80mila euro attraverso il contributo del bando GAL Leader Siena, più precisamente grazie alla misura 7.5 destinata appositamente allo sviluppo del turismo sostenibile nelle aree rurali.Oltre agli interventi sopra descritti, sono in fase di ultimazione nella frazione di Petroio anche i lavori pubblici per il ripristino e l'istallazione dei lampioni mancanti in via della Pianata, in attesa della partenza del progetto di rinnovamento sostenibile di tutto l'impianto di illuminazione del Comune di Trequanda, e la sistemazione della pavimentazione nell'incrocio tra via Gramsci e via Matteotti.