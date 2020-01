A Castelmuzio sport e natura si incontrano nella quinta edizione della Befana Evo Run

L'appuntamento podistico è in programma domenica 5 gennaio

Castelmuzio saluta l'arrivo del nuovo anno con la quinta edizione della Befana Evo Run, l'evento dedicato agli appassionati di running che si svolgerà domenica 5 gennaio, su tre itinerari da percorrere tra gli oliveti che circondano il borgo.Le società sportive Sienarunners e V. Mazzola, con l'Associazione Castelmuzio Borgo Salotto, organizzano questa iniziativa, coordinata da Uisp Siena, che unisce sport e natura e si articola in tre opzioni: una passeggiata ludico-motoria di 6 km e due gare, "Corri nel Verde" di 9,9 km e "Evo Crossing", di 18 km.Le iscrizioni alle gare rimarranno aperte fino a 15 minuti dalla partenza delle gare, fissata da Piazza della Pieve alle ore 9.15 per le categorie giovanili e la passeggiata, alle 9.30 per le categorie maggiori. Al termine della competizione, alle 13.30 è previsto il pranzo presso il Centro dell'Olio, dove c'è disponibilità di spogliatoi e docce per i partecipanti; alle 16.30 la Messa dell'Epifania nella Chiesa di Santa Maria Assunta.Il costo dell'iscrizione ai percorsi "Corri nel Verde" e "Evo Crossing" è rispettivamente di 3 e 10 euro, con riduzione al costo di 8 euro per la seconda, se fatta tramite mail entro il 3 gennaio all'indirizzo podismo.siena@uisp.it. Entrambe le gare sono valevoli come 1 Corri nel Verde 2020 e assegnano due punti a tutti i partecipanti, ai quali l'organizzazione riserverà il pacco gara.Le iscrizioni saranno accettate dietro presentazione del certificato agonistico per atletica leggera, della tessera assicurativa per l'anno 2019/2020 e del codice fiscale, oppure dietro presentazione dell'elenco dei partecipanti su carta intestata della società.Per la partecipazione al pranzo, è necessaria la prenotazione entro il 4 gennaio (3288657487 – 3355478839).