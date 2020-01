Martedì 28 gennaio flusso idrico regolare

Rinviati i lavori di manutenzione programmata nel comune di Trequanda. L'intervento sulla rete idrica in località Petroio previsto per la giornata di domani, martedì 28 gennaio, dalle 8.30 alle 10 è stato rimandato, pertanto il flusso idrico alle utenze situate in via Salimbeni e via della Libertà in località Petroio sarà regolare.