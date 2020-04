Manutenzione stradale, a Trequanda un importante cofinanziamento dalla Regione Toscana

Al Comune di Trequanda è stato riconosciuto un cofinanziamento di 39.934 euro



Circa 1milione di euro sono state messe a disposizione dalla Regione Toscana per la manutenzione straordinaria di 16 comuni della provincia di Siena. Il senese si aggiudica una bella fetta del cofinanziamento regionale che prevede complessivamente oltre 3milioni di euro per ripristinare e mettere in sicurezza molti tratti della viabilità dei piccoli Comuni della Toscana.



Al Comune di Trequanda vanno, su un intervento totale di 49.929,00 euro, un cofinanziamento regionale di 39.943,00 euro da destinare al rifacimento del manto stradale di varie strade comunali. Nello specifico le risorse in arrivo serviranno per il rifacimento del manto stradale, per i tratti di competenza comunale, della strada che da Castelmuzio arriva a Montisi, per la strada d’ingresso a Castelmuzio arrivando da Petroio e per il tratto che va dalla Torre di Trequanda fino alla piazza principale.



Nello stilare la graduatoria per l’assegnazione delle risorse, la Regione Toscana ha privilegiato i Comuni con meno abitanti, ovvero quelli che farebbero più fatica a finanziare interventi di manutenzione straordinaria della propria viabilità.



"Le risorse in arrivo dalla Regione Toscana ci permetteranno di portare a termine quegli interventi di manutenzione straordinaria per la viabilità del nostro Comune. Questo cofinanziamento è segnale importante per i piccoli comunali perché li mette in condizioni di realizzare delle opere difficilmente finanziabili senza un contributo regionale. Ringrazio la Regione Toscana per questo considerevole segno di vicinanza in un momento difficile come quello che stiamo vivendo", commenta il sindaco Roberto Machetti.