Il centro sportivo di Trequanda riapre al pubblico

Dopo due anni di chiusura per ristrutturazione, sabato 18 luglio, il centro sportivo 'Del Sole' ha riaperto ed è di nuovo a disposizione di cittadini e turisti. La nuova gestione è stata affidata, per dieci anni, alla Bora Bora srl con sede a Siena che già gestisce altri servizi dedicati alle piscine di importanti strutture ricettive pubbliche e private.Poco più di dieci giorni fa la consegna delle chiavi da parte dall'amministrazione comunale alla nuova gestione, oggi la riapertura ufficiale del centro sportivo di Via del Lecceto. Con questa nuova apertura, Trequanda ha nuovamente a disposizione la sua piscina con i campi da tennis e beach volley immersi nel suggestivo scenario fatto di poggi e vallate coltivati a vigneti e oliveti che incantano lo sguardo.La società che gestirà l'impianto per i prossimi dieci anni è la Bora Bora srl con sede a Siena, che già gestisce diversi impianti sportivi nella provincia di Siena oltre che ad altre importanti strutture ricettive pubbliche e private in tutta Italia. Bora Bora srl oltre all'ordinaria e alla straordinaria manutenzione, offrirà attività all'insegna della creatività in un'atmosfera rilassante e divertente.“Dopo due anni di chiusura, la riapertura della nostra piscina è motivo di orgoglio e soddisfazione incredibile per tutto il nostro territorio. Nel riaprire oggi l'impianto abbiamo rispettato al massimo tutte le disposizioni di sicurezza sanitaria anti-contagio disposte dalle normative nazionali. I cittadini adesso possono riprendersi questo spazio per le proprie attività sportive o anche solo per relax, mentre i turisti potranno venire a godersi il nostro sole in piena tranquillità", spiega il sindaco Roberto Machetti.“Nonostante tutte le difficoltà relative al rispetto delle norme di sicurezza anti-contagio, ci siamo impegnati al massimo per riaprire la piscina in tempi brevi e renderla fruibile a tutti. Voglio ringraziare il sindaco Machetti, l'amministrazione comunale e l'ufficio tecnico che con estrema disponibilità e collaborazione ci ha permesso di lavorare nel modo migliore possibile e di ripartire con il piede giusto”, è il commento di Nicola Giuliano della società di gestione Bora Bora srl.L'amministrazione comunale, in occasione della riapertura, ha offerto l’ingresso gratuito ai clienti, fino a un massimo di 65 ingressi, nel rispetto delle limitazione Covid.