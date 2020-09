Centro ''Lorenzo Mori'' di Trequanda, il plauso dell'Amministrazione comunale

Il centro dedicato ai giovani in difficoltà ha presentato la nuova dirigenza presso la sede rinnovata di podere Gugliano

Rinnovo dei vertici per il centro “Lorenzo Mori” di Trequanda, che da molti anni si occupa di fornire assistenza ai giovani in difficoltà del territorio. La presentazione del nuovo direttivo si è svolta lo scorso weekend nella nuova sede di podere Gugliano, alla presenza dei rappresentati istituzionali che collaborano con la struttura. Hanno accolto gli ospiti il nuovo presidente Roberta Mozzini, assieme al vicepresidente Rebecca Papa e al direttore Marco Mosconi, insieme ai nuovi consiglieri Barbara Tiezzi, Marzena Kwasna e Luminita Nicoleta Cobrescu.“Siamo felici di rinnovare la fiducia alle attività del Centro Lorenzo Mori – ha dichiarato l'amministrazione comunale di Trequanda, presente all'iniziativa – che nel corso degli anni ha dimostrato tutta la sua importanza nelle attività sociali ed educative per giovani in difficoltà. Rinnovando le collaborazioni con la struttura, esprimiamo i nostri migliori auguri alla nuova direzione del centro, auspicando di continuare il buon lavoro svolto finora.”Il centro Lorenzo Mori è una comunità educativa costituita nel 1977, che offre servizi di aiuto e assistenza per bambini e adolescenti con problemi e difficoltà di diversa natura. Attraverso una cooperativa sociale, convenzioni con il servizio sanitario e collaborazioni con professionisti del settore educativo e neuropsichiatrico, nel corso degli anni ha strutturato una casa famiglia che intende raggiungere l'obiettivo di reinserire i minori nell'ambito da cui provengono, attraverso un modello di vita basato su fiducia e solidarietà.