Trequanda: un piano per la ripresa economica, il Comune riduce la Tari del 40%

Il Comune di Trequanda ha disposto una riduzione della parte variabile della Tari per le utenze non domestiche che hanno subito disagi durante il periodo del lockdown

L’amministrazione comunale di Trequanda sostiene le utenze non domestiche (ditte industriali, commerciali e pubblici esercizi) che hanno avuto dei disagi a seguito dell’emergenza sanitaria da Covid19 stabilendo un’apposita riduzione della Tari per l’anno 2020 come previsto dalla deliberazione dell’autorità nazionale che regola l’applicazione della Tari, ARERA n°158 del 05/05/2020.L’agevolazione consiste nella riduzione della parte variabile della tassa rifiuti pari al 40% per il periodo di emergenza epidemiologica in atto, hanno subito la chiusura totale dell’attività, nel periodo dal 1° marzo al 30 maggio 2020. Il riconoscimento della riduzione avverrà nell’avviso di pagamento a conguaglio Tari 2020 della prossima emissione.Le riduzioni alle utenze non domestiche verranno concesse se i pagamenti TARI delle due annualità precedenti (2018 e 2019) sono avvenuti entro i termini di presentazione della domanda di partecipazione all’avviso. L’agevolazione riconosciuta sarà applicata per intero sulla seconda rata 2020 a saldo. Inoltre le nuove scadenze per il pagamento delle bollette saldo Tari anno 2020 saranno posticipate al 30 novembre – per permettere all’Ufficio Tributi, la diffusione della delibera e la valutazione delle eventuali richieste di riduzione.Infine la copertura delle minori entrate conseguenti all’emergenza Covid-19 e al contenimento e superamento degli effetti della medesima, incluse quelle per le misure di cui alla presente delibera, sarà oggetto di apposita variazione al bilancio di previsione 2020-22 mediante l’utilizzo nella misura della componente dell’avanzo di amministrazione vincolato Tari risultante dall’ultimo rendiconto approvato (anno 2019) e, in caso di insufficienza delle stesse, dei fondi statali.“Un aiuto concreto e importante a imprenditori e commercianti che hanno subito gli effetti negativi dell’emergenza Coronavirus. Si tratta di misure che si aggiungono ad altri progetti che il Comune ha messo a punto in favore di tutte le categorie maggiormente colpite dall’emergenza e che rafforzano il sostegno offerto a famiglie e imprese”, è il commento del sindaco Roberto Machetti.Gli interessati dovranno compilare l’apposita richiesta e restituirla entro il 31 ottobre 2020. Nell’istanza si dovrà dichiarare di rientrare tra le attività sospese e il codice ATECO e di essere in regola con i versamenti nei due anni precedenti.