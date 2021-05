Trequanda, Andrea Francini candidato a sindaco del PD

L’Unione comunale del Partito Democratico di Trequanda ha scelto il proprio candidato per le prossime elezioni amministrative; sarà l’attuale vicesindaco Andrea Francini.



"Dopo un lungo e partecipato periodo di consultazioni iniziato nel mese di febbraio - spiega il PD di Trequanda - Area Valdichiana -, gli iscritti del PD locale, le persone e le associazioni che si riconoscono nei valori democratici e riformisti, hanno manifestato le loro idee e le loro opinioni sul futuro di Trequanda, Petroio e Castelmuzio. La scelta si colloca in una logica di continuità con il lavoro svolto dal sindaco Roberto Machetti, riconosciuto da tutti molto positivo e che ha dato, in questi 10 anni, un grande impulso per la crescita economica e sociale del territorio. Per questo, il Partito Democratico comunale di Trequanda ringrazia la giunta e il gruppo consiliare di maggioranza per il grande impegno ed i risultati raggiunti soprattutto in termini di rilancio delle opere pubbliche, attenzione ai centri storici, miglioramento dei servizi e guarda al futuro con la candidatura di Andrea Francini certi di aver fatto una scelta caratterizzata da qualità e capacità politiche unanimemente riconosciute."



Nel suo intervento il sindaco Roberto Machetti tiene a sottolineare che nel rispetto degli impegni politici presi, dopo 10 anni termina un’esperienza bella ed emozionate che ha visto Trequanda essere anche guida dell’Unione dei comuni. “Davvero felice che il nostro candidato alla carica di sindaco possa essere chi insieme a me ha condiviso gli ultimi tre anni di amministrazione con il ruolo di vicesindaco”.



Nelle sue prime parole Andrea Francini invece ha tenuto a ringraziare il Sindaco Machetti per averlo chiamato tre anni fa a far parte della sua giunta: “Grazie a Roberto ho potuto fare un’esperienza umana e amministrativa di grande valore. Un grazie sincero inoltre va al PD comunale di Trequanda e al gruppo di maggioranza per aver creduto nella mia candidatura. Per questo cercherò, nella continuità amministrativa, di portare il mio contributo alla crescita economica e sociale di Trequanda, Petroio e Castelmuzio.”