Incidente sul lavoro questa mattina alle 8.50 in un agriturismo a Trequanda, in strada provinciale dei Renelli. Un uomo di 50 anni ha riportato un trauma per una caduta ed è stato trasportato dai sanitari del 118 intervenuti al pronto soccorso dell’ospedale di Nottola in gravi condizioni in codice giallo.Sul posto la Misericordia di Sinalunga. E’ stato attivato il servizio di Prevenzione, igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro dell’Asl Toscana sud est.