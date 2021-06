La piscina comunale di Trequanda è pronta per l’estate 2021

Dal 15 giugno è ripartita l’attività della piscina comunale e del centro sportivo

La piscina comunale di Trequanda ha riaperto i battenti e tutto è pronto per accogliere chiunque, cittadini, famiglie e turisti in questa estate 2021. Forte dell’ottima collaborazione tra gestore e amministrazione iniziata già nell’estate 2020, la società che gestisce l’impianto sportivo è ancora la Bora Bora srl con sede a Siena, che già gestisce diversi impianti sportivi nella provincia di Siena oltre che ad altre importanti strutture ricettive pubbliche e private in tutta Italia. Bora Bora srl oltre all'ordinaria e alla straordinaria manutenzione, offrirà anche per quest’anno un ricco programma di attività in un'atmosfera rilassante e divertente.Saranno infatti organizzati due turni di corsi di nuoto, dal 5 luglio al 30 luglio 2021 (primo turno 05-16 luglio, secondo turno 19-30 luglio dalle ore 10:00 alle ore 12:00), ogni corso prevede 10 lezioni. L’amministrazione comunale ha stabilito che la partecipazione è gratuita, mentre coloro che intendono partecipare ad entrambi i corsi dovranno pagare, per il secondo 50,00 euro da versare direttamente alla gestione della piscina.Inoltre il Comune di Trequanda garantisce il trasporto prevedendo un autobus con partenza da Petroio alle ore 9:40 (con rientro alle 12:30), da Castelmuzio dalle ore 9:45 (con rientro alle 12:25 circa), da Montisi dalle ore 9:50 (con rientro alle ore 12:20 circa). Il contributo per il trasporto è di 10,00 euro e l’attività di assistenza durante la permanenza di piscina verrà effettuata direttamente dal gestore della piscina.Il corsi sono riservati a massimo 20 partecipanti, bambini e bambine frequentanti la scuola primaria di Trequanda. Il termine per iscrizioni è il 30 giugno 2021, in caso di eventuale chiusura della piscina per maltempo verranno rilasciati due biglietti di ingresso omaggi da usufruire nei giorni feriali del mese di agosto 2021. L’amministrazione comunale, insieme al gestore della piscina comunale ha riservato 10 ingressi individuali da utilizzare in orari diversi da quelli in cui si svolgono i corsi di nuoto. Tali agevolazioni sono rivolte a favore di ragazzi e ragazze frequentanti la scuola secondaria di primo grado di Trequanda, dal 05/07/2021 al 30/07/2021, escluso i giorni di sabato e domenica.Per informazioni e moduli per le domande chiamare l’ufficio dei servizi scolastici e sociale del Comune di Trequanda al numero 0578/269553-269554.