Petroio, torna la mostra mercato della terracotta

Sabato 10 luglio una serie di appuntamenti a Petroio dedicati ai prodotti tipici locali e alla storia del nostro territorio

Ritorna il 10 luglio la “mostra mercato della terracotta” nella frazione di Petroio, che anche quest'anno si svolgerà in forma ridotta nel rispetto delle normative sanitarie. Una giornata di eventi dedicati alla valorizzazione della più eccellente produzione locale, la terracotta, insieme alla storia del territorio e agli altri prodotti tipici locali.La giornata inizierà alle ore 10, presso il teatro della Società Operaia di Mutuo Soccorso di Petroio, con la presentazione del video “O-Live. Una strada per restare”: si tratta di un progetto di memoria storica e valorizzazione promosso da Arci Siena aps e realizzato con il contributo di Fondazione MPS, Circolo ARCI Trequanda, Circolo ARCI Petroio, Castelmuzio Borgo-Salotto e Comune di Trequanda.A seguire, verrà presentata la Grotta del Romito da parte di Franco Rossi, facente parte dell'Associazione Speleologica Senese.Dalle ore 11 alle ore 17, presso il Museo della Terracotta di Petroio, sarà presentato l'annullo filatelico speciale a cura di Poste Italiane, dedicato proprio alla terracotta, a disposizione di tutti gli appassionati.Alle ore 15:30, presso la “Piazza Padelle” di Petroio, sarà inaugurato il monumento dell'artista Claudia Ponzi dedicato proprio alle padelle: un pezzo di storia misterioso e dimenticato del nostro territorio, che ha suscitato nell'artista l'impulso a realizzare un particolare monumento che sarà svelato proprio in occasione dell'edizione 2021 della mostra mercato della terracotta.Nel corso della giornata il ristorante di Palazzo Brandano, gestito dalla cooperativa di comunità “Vivi Petroio”, oltre al menù classico, metterà a disposizione un menù turistico per tutti gli ospiti che desidereranno usufruirne.La serata si chiuderà alle ore 21:30 con il concerto in piazza dei Delilah's band, con il loro rock anni '80.“Si tratta di un concerto simbolico – spiega il sindaco Roberto Machetti – dal momento che proprio questa band si era esibita alla fine del mese di febbraio 2020 a Petroio, prima dell'inizio dell'emergenza sanitaria. Quello fu il nostro ultimo evento pubblico prima del lockdown, e ci fa piacere ricominciare con la stessa band durante questa speciale edizione della mostra mercato della terracotta, sperando che sia l'auspicio di una definitiva ripartenza.”