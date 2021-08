18enne ferita in incidente stradale: trasportata con l'elisoccorso al policlinico di Siena

Incidente poco prima delle 10 di oggi, venerdì 27 agosto, tra uno scooter ed un camion nel territorio comunale di Trequanda.Nel sinistro, avvenuto sulla Strada provinciale 14, è rimasta ferita una 18enne che, dopo l'intervento dei sanitari del 118 intervenuti sul posto, è stata trasportata in codice 2 per contusioni multiple al pronto soccorso dell'ospedale Santa Maria alle Scotte di Siena con l'elisoccorso Pegaso 2.Sul posto, oltre ai sanitari del 118, la Misericordia di Sinalunga ed i Carabinieri per i rilievi sulla dinamica dell'incidente.