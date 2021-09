''Trequanda in cammino'', la lista di centrosinistra per le elezioni amministrative

“Trequanda in Cammino” questo è il nome della Lista con la quale il centrosinistra si presenterà alle elezioni amministrative del 3 e 4 ottobre nel Comune di Trequanda e che ha come candidato sindaco Andrea Francini."Sono già una decina, iniziati nella seconda metà di luglio - spiega il PD di Trequanda -, gli incontri fatti con la cittadinanza e le associazioni dove son stati affrontati i temi più sentiti dalla popolazione dal decoro urbano alla riqualificazione dei borghi, dal ruolo delle Associazioni e il mantenimento dei servizi.La modalità scelta e condivisa da “Trequanda in cammino” è quella di fare incontri “rione per rione” cercando di parlare e confrontarsi con il maggior numero di persone."“Quello che vogliamo fare - commenta il candidato Andrea Francini - è quello di avvicinarsi alle persone e creare un clima di confronto più umano e familiare, in modo che il cittadino sentendosi “a casa” possa esprimersi con più libertà specificando le varie esigenze del paese. Trequanda è un piccolo Comune ma con potenzialità enormi date dalla sua bellezza e dalla sua unicità policulturale, per questo - conclude - il rapporto continuo tra Amministrazione e cittadini è alla base di tutto”."Dopo un costruttivo confronto interno al PD - conclude il Partito Democratico - si è già definita l’ipotesi di Giunta che affiancherà Andrea Francini nell’esecutivo trequandino e che sarà composta da Manuela Mazzetti e Massimo Bernazzi. Per quanto riguarda la lista dei candidati al Consiglio Comunale, che si va definendo a breve, è già formata da Leonardo Batini, Bruno Bronzi, Gianna Cencini, Rachele Graziani, Alessandro Ligioni, Manuela Mazzetti, Fabrizio Nardi, Pina Zaccaria. Il Partito Democratico di Trequanda con questa proposta di governo Comunale è convinto di aver messo in campo le giuste dosi di esperienza, capacità politica e rinnovamento legato molto al mondo dei giovani e delle associazioni."