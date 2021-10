Trequanda, Amministrative 2021: Andrea Francini eletto sindaco

Nelle elezioni amministrative del Comune di Trequanda,, candidato di Trequanda in Cammino, è stato eletto Sindaco con una valanga di consensi: ilpari avoti.Francini succede a Roberto Machetti, che nel 2016 era stato eletto con il 57,30% dei consensi, corrispondenti a 404 aventi diritto, per la lista civica Trequanda in Comune., candidato di Rinascita, ha ottenuto ilcon 123 voti, mentredel Partito Comunista è stato votato da 26 elettori pari alvanno 7 seggi in Consiglio comunale, mentrene ottiene 3. Nessun seggio per ilElettori 1.027, votanti 691 (67,28%), schede nulle 22, schede bianche 27, schede contestate 0.