Trequanda, insediata la nuova Giunta comunale del sindaco Francini

Durante il primo Consiglio comunale del nuovo mandato amministrativo sono state presentate le deleghe di giunta e il piano programmatico

La nuova Giunta comunale di Trequanda si è presentata al primo Consiglio comunale del nuovo mandato amministrativo, dopo le elezioni che si sono svolte nei giorni del 3 e 4 ottobre 2021. Il sindaco eletto, Andrea Francini della lista “Trequanda in Cammino”, sarà accompagnato in giunta da Manuela Mazzetti come vicesindaco e dall’assessore esterno Massimo Bernazzi. Il sindaco Francini mantiene le deleghe a politiche sociali e della salute, politiche della scuola, politiche culturali, opere pubbliche, governo del territorio e personale. Il vicesindaco Mazzetti ottiene le deleghe al bilancio, ai tributi, alle società partecipate, al patrimonio, alle attività produttive, del commercio e dell’artigianato. All’assessore Bernazzi sono affidate le deleghe alle politiche dell’ambiente, sviluppo rurale, politiche dell’agricoltura e della caccia, politiche del turismo, della promozione e dell’accoglienza, rapporti con l’Unione Comuni Valdichiana Senese.L’insediamento della nuova Giunta è avvenuto nel corso del primo Consiglio comunale, che dopo i risultati amministrativi è così composto: oltre al sindaco Andrea Francini sono presenti come consiglieri Bruno Bronzi, Gianna Cencini, Rachele Graziani, Alessandro Ligioni, Fabrizio Nardi e Giuseppina Zaccaria (per la lista di maggioranza “Trequanda in Cammino”), Pietro Ventura, Emmanuele Andreucci e Lucia Faleri (per la lista di opposizione “Rinascita”).Nel corso del primo Consiglio comunale è stato presentato il piano programmatico delle attività amministrative per il prossimo quinquennio. Il sindaco Francini ha inoltre comunicato la volontà di Banca Tema di chiudere la filiale di Petroio: la volontà dell’intero Consiglio comunale è quella di schierarsi contro tale decisione, che causerebbe gravi danni e disagi alla comunità locale.