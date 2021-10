Festa dell'Olio Novo di Trequanda: le premiazioni dell’edizione 2021

Il premio “Oliva d’olio” è stato assegnato all’azienda agricola Campo Alto di Denis Meneghelli, mentre il “Ramoscello d’olivo” è stato consegnato a Riccardo Lorenzetti

Grande partecipazione alla Festa dell’Olio Novo di Trequanda, con un weekend di eventi e appuntamenti enogastronomici che chiude un ciclo iniziato la settimana precedente a Castelmuzio. La buona riuscita della manifestazione, che ha fatto registrare molte presenze al mercato dei prodotti tipici locali, ai convegni dedicati all’olio d’oliva e agli appuntamenti in piazza, si è conclusa con la consegna dei premi per l’edizione 2021.Il premio Giordana Carpi “Oliva d’Oro” viene tradizionalmente riservato a un produttore locale, che si sia contraddistinto per la qualità dell’olio. Quest’annata si è rivelata molto difficile per quanto riguarda la quantità di produzione, ma ha rivelato una qualità molto alta. Il premio è andato all’azienda agricola “Campo Alto” di Denis Meneghelli, che si è contraddistinta per un ottimo prodotto, con elementi distintivi apprezzati dall’intera giuria.In seguito è stato consegnato il “Ramoscello d’olivo”, che l’amministrazione comunale riserva a una personalità che si sia contraddistinta per la promozione di Trequanda in campo culturale. Il riconoscimento è stato affidato a Riccardo Lorenzetti, per la sua capacità di diffondere cultura e informazione non soltanto in ambito sportivo, ma per il suo impegno teatrale e letterario e per la sua capacità di valorizzare la storia e la tradizione locale.“Siamo molto soddisfatti della buona riuscita della festa – ha dichiarato il sindaco Andrea Francini, alla sua prima partecipazione dopo le recenti elezioni amministrative –. Ringrazio tutti i volontari e i dipendenti del Comune, i produttori e i commercianti, per l’impegno profuso nell’organizzazione. La grande partecipazione di queste due settimane testimonia il buon lavoro svolto”Al weeekend conclusivo della Festa dell’Olio Novo hanno partecipato anche i Comuni gemellati di Marone (BS) e di Poggio San Marcello (AN), con i rispettivi sindaci, Alessio Rinaldi e Giuseppina Spugni. Durante le giornate di festa sono stati aperti gli stand per la degustazione ed esposizione di olio e prodotti tipici, a cura della Pro Loco di Trequanda e delle aziende del territorio.