I Vigili del Fuoco di Siena sono intervenuti a Trequanda, nei pressi del podere Capanne, per un incidente stradale avvenuto su una strada sterrata e che ha visto coinvolta un'autovettura che si è ribaltata su un fianco.Allertata da un ciclista di passaggio, la squadra dei vigili del fuoco ha provveduto a liberare il conducente che era rimasto con un braccio incastrato fuori dal finestrino tra la vettura e il terreno, sollevando la macchina utilizzando il kit pneumatico di sollevamento, per poi affidarlo ai sanitari del 118 che hanno provveduto al trasporto in ospedale dell'uomo. Sul posto anche i Carabinieri di Montepulciano.