Giovedì 26 luglio cominciano ''Le Scoperte'', edizione 2018: debutto ''Magnifico'' per le passeggiate notturne nel centro di Siena

Il celebre Pandolfo e gli altri Bargagli Petrucci protagonisti del primo itinerario

A spasso con le famiglie storiche di Siena, si comincia. La sera di giovedì 26 luglio prende il via il programma 2018 de Le Scoperte, la serie estiva di passeggiate guidate nel centro storico di Siena, curate dalle guide locali di Federagit Confesercenti. Filo conduttore di questa sesta edizione della rassegna saranno le casate che maggiormente hanno inciso nelle sorti della città e della sua gente. La prima “stirpe” ad esser ricostruita cammin facendo saranno i Petrucci, anche nella declinazione allargata di Bargagli Petrucci.Così il percorso di giovedì sera (ore 21.30, piazza del Mercato 19) sarà “Magnifico”: con questo appellativo venne infatti definito Pandolfo Petrucci, personaggio dotato di carisma e spregiudicatezza tali da riuscire a sovvertire il governo della secolare Repubblica di Siena e istaurare una Signoria, praticamente l’unica annoverata nella storia di Siena. Statista pragmatico, Pandolfo Petrucci riuscì a destreggiarsi in un periodo non facile per la storia d’Italia, ottenendo anche la stima di un fine analista politico come Machiavelli, suo contemporaneo. La passeggiata prenderà le mosse da questo discusso personaggio per collegarsi a Fabio Bargagli Petrucci, podestà di Siena nel 1923, nonché studioso appassionato di Siena, della sua storia e della sua arte. A lui si devono i primi scritti sulle fonti cittadine, la prima forma di tutela ufficiale del Palio e molti altri interventi sulla città, tra i quali spicca il ritorno alle antiche intitolazioni per le strade e le piazze di Siena.Il punto di ritrovo per la prima delle passeggiate nella storia di questa estate sarà il Caffè 19zero3, in piazza del Mercato, dove dalle ore 21 saranno serviti anche speciali appetizers per il pubblico delle Scoperte. Agli interessati a partecipare è consigliata la prenotazione al 334 8418736 – federagitsiena@libero.it ).Altri dettagli su facebook e instagram