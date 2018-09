Successo per la seconda edizione del World Tourism Event

Grande successo di pubblico per la seconda edizione del World Tourism Event, ospitata nel complesso museale del Santa Maria della Scala. Ad aprire ufficialmente il salone è stata la conferenza alla quale hanno partecipato l’assessore al Turismo della Regione Toscana, Ciuoffo, il vicesindaco di Siena, Andrea Corsi, il presidente dell’Associazione beni italiani Unesco, Giacomo Bassi, il direttore del complesso museale Daniele Pitteri, il direttore del Salone Marco Citerbo, Elena DIraco in rappresentanza di Enit e moltissimi altri amministratori locali. Presenti gli assessori Alberto Tirelli e Francesco Michelotti.La tre giorni, che si concluderà domenica prossima, oltre alla ricca parte espositiva dedicata alla promozione dei siti Unesco di tutto il mondo, dove i visitatori potranno trovare informazioni e suggerimenti di viaggio, tanti incontri di approfondimento, e un workshop b2b, con 60 tour operator italiani e stranieri, che nei giorni della kermesse avranno l’opportunità di visitare il territorio di Siena e della Toscana.Per l’importante appuntamento senese l’Amministrazione comunale ha offerto un programma di accoglienza per i Tour operator presenti offrendo la possibilità di conoscere al meglio la città con visite guidate al Museo Civico e ai Magazzini del sale. L'assessore al turismo Alberto Tirelli e il vicesindaco Andrea Corsi hanno accolto i tour operator insieme alle autorità cittadine nella Loggia dei Nove dove si è tenuta una cena offerta dagli organizzatori del salone.Organizzata anche una visita ai bottini medievali, con ingresso all'interno della Biblioteca degli Intronati e uscita in Piazza del Campo, alla quale hanno partecipato circa 20 operatori, mentre un gruppo di 40 ospiti ha avuto la possibilità di visitare l'Archivio di Stato e, in particolare, la collezione delle Biccherne. A questo si è aggiunta la visita all'Accademia Chigiana.Particolarmente emozionati, gli operatori si sono dichiarati soddisfatti per l'accoglienza ricevuta e la bellezza dei luoghi che hanno potuto conoscere.