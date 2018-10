Val d’Orcia, i sentieri del paesaggio più bello del mondo raddoppiano. Dopo la mappa ecco la app, per trekking e bike

Campagna da sogno: dai cipressini a Vitaleta, e nei luoghi dei film da Oscar

Sarà possibile fare le escursioni in modo semplice e sicuro, visualizzando le informazioni utili sulle attrattive turistiche più interessanti

Dopo il successo della mappa in formato cartaceo con i sentieri per visitare il paesaggio più bello del mondo – uscita nel 2017 -, l’offerta realizzata dai comuni di San Quirico d’Orcia e Pienza, raddoppia e si arricchisce di una nuova app dedicata a chi vuole vivere questo territorio facendo trekking e in bicicletta.La novità maggiore è la creazione di una nuova infrastruttura virtuale destinata a tutti coloro che desiderano scoprire San Quirico d’Orcia, Pienza e la Val d’Orcia, oltre che con escursioni a piedi, con la mountain bike o con la E-Bike, ma anche con la bicicletta da corsa. Con l’utilizzo della APP Val d’Orcia Outdoor (di proprietà dei comuni di Pienza e San Quirico d’Orcia) sarà possibile fare le escursioni in modo semplice e sicuro, visualizzando le informazioni utili sulle attrattive turistiche più interessanti. La App per dispositivi mobili gratuita è scaricabile da PlayStore (dispositivi Android) o ITunes (dispositivi Apple). C’è inoltre un nuovo sito web destinato alla sentieristica, che accompagna la cartina e la app, al link http://maps.parcodellavaldorcia.com/it/ «La mappa si è rivelato uno strumento molto utile e pratico che è stato apprezzato dai molti turisti che in ogni momento dell’anno visitano questo territorio – commenta Luciano Gorelli, assessore al turismo di San Quirico d’Orcia -. Insieme al Comune di Pienza abbiamo promosso e curato, negli ultimi anni, una rete di sentieri che si sviluppa sul territorio, permettendone una fruizione turistica ottimale».«La sentieristica – aggiunge l’assessore al turismo di Pienza, Giampietro Colombini - si è arricchita con la creazione di una nuova rete integrata di percorsi a piedi e in bici, che è stata sviluppata con l’installazione di nuova segnaletica, che è andata ad integrare quella già esistente o a sostituire quella deteriorata; con la stampa di una piantina che raccoglie tutti i sentieri e i suggerimenti di visita».La cartina “I sentieri della Val d’Orcia” offre un’offerta ricettiva davvero unica: siamo nel cuore della Val d’Orcia più autentica e frequentata da turisti, amanti del trekking ma anche dai ciclisti. Fra San Quirico e Pienza sono stati girati ad esempio film da Oscar come il Gladiatore ed il Paziente inglese, solo per citare i più noti, ma si trovano dei veri e proprio gioielli culturali e paesaggistici, con 35 percorsi proposti, passando dai celebri cipressini, alla Chiesa di Vitaleta, fino alla Pieve di Corsignano. Informazioni e la mappa I sentieri della Val d’Orcia è disponibile negli uffici turistici di San Quirico (0577.899728 – ufficioturistico@comune.sanquiricodorcia.si.it) e di Pienza (0578.749905 – info.turismo@comune.pienza.si.it)