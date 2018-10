Esperienza outdoor con la Camminata tra gli olivi nel Senese

La seconda edizione della giornata nazionale promossa dalle Città dell’Olio

Domenica 28 ottobre territori sulla scena: 9 gli itinerari e altrettante le proposte per un racconto che parla di olio

Parla un antico linguaggio la Camminata tra gli olivi promossa dall’Associazione Nazionale Città dell’Olio a Siena e propone una inedita esperienza outdoor alla scoperta della qualità dell’olio extravergine e dell’identità del paesaggio. Domenica 28 ottobre gli itinerari nella provincia di Siena ci portano a Castellina in Chianti con le mura di Monteriggioni e le torri di San Gimignano che dominano la Val d’Elsa. L’incredibile paesaggio delle crete sarà lo scenario della Camminata a Castelnuovo Berardenga, fra castelli e chiesette romaniche, mentre la suggestione degli insediamenti etruschi attende a Chiusi e a Murlo chi vorrà addentrarsi nella campagna tra oliveti e vigneti con in premio la fettunta toscana. I frantoi e le cantine di Montepulciano, le strade bianche costeggiate da oliveti e fattorie di Rapolano Terme, con il suggestivo panorama della strada delle cave e dei laboratori, e l’esperienza della lavorazione dell’oliva, dalla frangitura alla degustazione, a Sarteano completano l’offerta. Infine Sinalunga con la frazione medievale di Rigomagno, dalle mura trecentesche e un percorso fatto di odori, silenzi e panorami mozzafiato, e l’antico borgo di Trequanda dominato dalle vigne, dagli olivi e dal massiccio torrione cilindrico del Castello Cacciaconti conclude davvero le proposte.123 Comuni in tutta Italia hanno raccolto l’invito dell’Associazione Nazionale Città dell’Olio e, nell’anno dedicato al Cibo Italiano, hanno allestito la propria passeggiata (dai 2 ai 5 chilometri) arricchita da incontri, itinerari, degustazioni sulla scia del successo dell’anno passato. Nel 2017 infatti furono oltre 20.000 i partecipanti in tutta Italia agli eventi organizzati da 121 Comuni.La Camminata tra gli olivi è un connubio perfetto per chi ama il turismo all’aria aperta e il contatto ravvicinato con la storia e la quotidianità dei luoghi che visita. È da questo matrimonio che nasce infatti l’idea della passeggiata per condurre i partecipanti a vivere un’esperienza outdoor che poggia le solide basi della seconda edizione su un settore del turismo all’aria aperta amato dalle famiglie e dal valore nel 2017 di oltre 4 miliardi in Italia con una stima di crescita per il 2018 di quasi il 4% (dati Osservatorio del Turismo Outdoor).Per scegliere il proprio itinerario o solo per saperne di più basta un click. È on line il sito www.camminatatragliolivi.it per scaricare subito il programma della giornata e trovare notizie sul territorio, il paesaggio, la storia. E c’è anche la fan page su Facebook e i canali Instagram e Twitter con l’hashtag #camminatatragliolivi che potrà essere utilizzato anche per postare foto dei luoghi e degli eventi così da creare una vera e propria community della giornata.L’Associazione Nazionale Città dell’Olio, con i suoi oltre 320 soci tutti enti pubblici (Comuni, Province, CCIAA, Parchi e GAL) tutela il territorio olivicolo e si batte per la valorizzazione dei paesaggi rurali e per l’inserimento di aree territoriali olivicole di valore storico nel prestigioso Registro Nazionale dei Paesaggi Rurali Storici del Ministero delle Politiche Agricole.Info www.camminatatragliolivi.it