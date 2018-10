Siena, partita la World Francigena Ultramarathon

Con la partenza da Piazza Duomo di questa mattina è stato dato il via alla World Francigena Ultramarathon, una due giorni dedicata agli appassionati di trekking e nordic walking, organizzata dagli Assessorati al Turismo e allo Sport dei Comuni di Siena e di Acquapendente. Per questa seconda edizione sono stati previsti quattro itinerari di cui due, quelli partiti da Siena hanno come traguardo Buonconvento (32 km) e Aquapendente (120km).Ai nastri di partenza anche l’assessore al Turismo Alberto Tirelli e Gianpaolo Fattori, uno dei diciannove tedofori italiani che, a gennaio scorso, hanno portato la fiaccola olimpica in Corea del Sud, in occasione dei XXIII Giochi Olimpici invernali di Pyeongchang.