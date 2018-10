Firmato a Palazzo Pubblico il Protocollo per la gestione associata delle funzioni di informazione e accoglienza turistica per l'Ambito territoriale ''Terre di Siena''

Si è svolta questa mattina, lunedì 29 ottobre, nella Sala delle Lupe di Palazzo Pubblico la presentazione della firma del Protocollo per la gestione associata delle funzioni di informazione e accoglienza turistica per l'Ambito territoriale "Terre di Siena".Alla firma erano presenti i sindaci o loro rappresentanti dei Comuni di Sovicille, Chiusdino, Monteroni d'Arbia, Buonconvento, Asciano e Rapolano Terme. Per il Comune di Siena ha firmato il Protocollo il vicesindaco Andrea Corsi.“Ringrazio i Comuni che hanno aderito – ha detto il vicesindaco Andrea Corsi - Le porte del Comune sono sempre aperte a questo tipo di collaborazioni perché il successo della città è il successo di tutto il territorio”.“Con la firma di questa convenzione – ha detto l'assessore al turismo Alberto Tirelli - diamo il via operativo alla costituzione dell'Ambito territoriale Terre di Siena. Questo per noi è un momento particolarmente importante perché significa cominciare a dialogare sempre di più insieme per dare una risposta comune al turismo che coinvolge il nostro territorio. Grazie alla firma apposta questa mattina – ha spiegato Tirelli - i Comuni potranno avviare sin da subito la convenzione con Toscana Promozione. Una convenzione che permetterà ai Comuni firmatari di poter concorrere alla distribuzione dei finanziamenti volti a promuovere l'Ambito territoriale Terre di Siena".