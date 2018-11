16-17 novembre, alla riscoperta delle bellezze della Via Lauretana tra Sinalunga, Torrita di Siena e Montepulciano

Correva il maggio 2016 quando questo progetto ebbe inizio grazie agli stimoli provenienti dall’esposizione di documenti e pubblicazioni riguardanti la chiesa di Santa Croce e dal relativo convegno durante l'edizione annuale del "Il Borgo dei Libri dedicato proprio a questa antica strada che collegava e collega tuttìoggi Siena a Loreto. Il neo eletto consiglio della Pro Loco di Torrita di Siena abbracciò subito l’idea di promuovere il cammino all’antica maniera: percorrendola; ad agosto 2016 tre torritesi partirono dalla chiesa di Santa Croce e camminarono sino a Loreto percorrendo circa 300 km in 10 giorni.Questo fu l’inizio di un progetto di sviluppo che ha stimolato tante collaborazioni tra associazioni senesi e non solo e ha dato il la a tante esperienza lungo l’antica Via Lauretana.Qualche settimana fa, vogliamo credere anche grazie a queste iniziative organizzate da molte associazioni, la Via Lauretana (nella tratta Siena-Loreto) è stata inclusa nel progetto del MIBACT di sviluppo degli itinerari storici d’Italia.Dopo questa buon notizia che si concretizzerà con la messa in sicurezza e l’istallazione della segnaletica sul tratto toscano, c’è già un’altra iniziativa sulla Via Lauretana nel prossimo weekend (16-17 novembre) promossa dalla commissione sulla via Luaretana della Pro Loco di Torrita di Siena che ha ottenuto il supporto delle amministrazioni comunali di Torrita di Siena, Sinalunga e Montepulciano e dell’Asd Maestà del Ponte.Due tappe adatte a tutti gli appassionati di storia, territorio e cammini. La prima tappa sarà sabato 17 novembre alle ore 13:30 dalla stazione di Sinalunga, coprirà una distanza di circa 10 km e si concluderà a Torrita di Siena all’imbrunire. In questa prima tratta si potranno apprezzare: la pieve di S.Pietro ad Mensulas (antichissima Pieve sulla Cassia Adrianea) dove don Claudio accoglierà i pellegrini per la benedizione del cammino, La Fratta dove nacque il brigante Ghino di Tacco e dove si trova la cappella di S.Michele al cui interno è custodito un affresco del Sodoma, per giungere poi a Poggio Manliano, primo insediamento urbano certificato sul territorio torritese, da dove si scorge Torrita di Siena con le sue torri e le mura dallo spiccato colore rosso dei suoi laterizi. La tappa si chiuderà proprio lì nel centro storico di Torrita.La seconda tappa, domenica 18 novembre con partenza alle 9:00 dalla stazione di Torrita di Siena, porterà gli appassionati alla Maestà del Ponte di Montepulciano Stazione all’ora di pranzo. Nel pomeriggio il rientro a Torrita dopo aver percorso complessivamente circa 18km. Questa tappa si snoda nella pianura della Chiana tra i poderi in perfetto stile Lorena/Asburgico della Fila tra cui l’antica struttura del Torrione costruita dal futuro imperatore austriaco per controllare l’esecuzione dei lavori di bonifica dell’area. Arrivati alla Maestà del Ponte, chiesa seicentesca costruita in prossimità dell’antico ponte che conduceva fino a Valiano con moltissimi riferimenti Lauretani, gli amici dell’Asd Maestà del Ponte ospiteranno i camminatori per il pranzo al sacco.Sarà per tutti un’occasione per ritrovarsi avvolti e cullati dalle bellezze naturalistiche e paesaggistiche dei territori ricchi di storia seguendo l’antica Via Lauretana, a detta di molti uno dei cammini più belli d’Italia.Per partecipare alle camminate (una o entrambe) completamente gratuite è obbligatoria la registrazione sul form che si trova sul sito o nella pagina facebook della Pro Loco di Torrita di Siena