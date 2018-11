''Alla scoperta di Siena'', il Santa Maria della Scala fra ospitalità e devozione

Sabato 17 novembre ritorna “Alla scoperta di Siena” con una nuova visita: andremo a scoprire insieme il Santa Maria della Scala, l’antico ospedale della città, facendo particolare attenzione agli affreschi rinascimentali del Pellegrinaio e della Sagrestia Vecchia, che di recente è tornata ad ospitare l’antico tesoro delle reliquie.Appuntamento sabato 17 novembre alle ore 15:00 in Piazza del Duomo 1, di fronte alla biglietteria del Santa Maria della Scala. Costo € 6,00 a persona, più il prezzo del biglietto di ingresso al museo (€ 9,00, gratuito per i residenti nel Comune di Siena). Per info e prenotazioni: 057743273 o info@guidesiena.it .