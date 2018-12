Turismo, costituiti oggi i due Ambiti ''Chianti'' e ''Valdarno aretino''

Firmate oggi a Palazzo Strozzi Sacrati a Firenze, presso la presidenza della Regione, le convenzioni che certificano la costituzione di due nuovi Ambiti Turistici Omogenei: Chianti e Valdarno aretino.Come prevede la legge regionale 86 del 2016, il nuovo Testo Unico in materia, la costituzione dell'Ambito fra comuni ha lo scopo di gestire in forma associata i servizi di accoglienza, informazione e promozione della propria area insieme a Toscana Promozione Turistica che metterà a disposizione strumenti e supporto, oltre a permettere agli stessi comuni di poter concorrere alla distribuzione dei finanziamenti messi a disposizione per la promozione."Arriva a compimento – ha detto l'assessore regionale al turismo Stefano Ciuoffo – un lavoro fondamentale. L'Ambito è l'idea di Toscana che torna nei territori, è l'elemento per la costituzione di identità locali, è il racconto della tradizione di accoglienza delle comunità. Il tutto condiviso con la Regione e con Toscana Promozione Turistica. Si apre in questo modo una stagione nuova, fatta di collaborazione, in cui la dimensione dei singoli si rafforza in vista della costruzione di un'offerta turistica più mirata e forte ma anche rispettosa delle specificità territoriali".Quelli che invece hanno firmato per l'Ambito ‘Chianti': di Barberino Val d'Elsa, Castellina in Chianti, Castelnuovo Berardenga, Greve in Chianti, Radda in Chianti, Tavarnelle Val di Pesa e San Casciano Val di Pesa (capofila).I Comuni che hanno firmato per l'Ambito 'Valdarno Aretino': Castelfranco, Piandiscò, Cavriglia, Laterina pergine Valdarno, Loro Ciuffenna, Montevarchi, San Giovanni Valdarno, Terranuova Bracciolini, Bucine (capofila).