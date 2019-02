Costituito l’Osservatorio Turistico di Destinazione (OTD) per l’Ambito Terre di Siena

La giunta comunale di Siena ha deliberato la costituzione dell’Osservatorio Turistico di Destinazione (OTD) per l’Ambito Terre di Siena e ha dato atto della costituzione del Comitato di Indirizzo dello stesso nominando i membri proposti dai Comuni di Asciano, Buonconvento, Chiusdino, Monteroni d’Arbia, Monticiano, Murlo, Rapolano, Siena e Sovicille.A supporto del Comitato di Indirizzo sarà, poi, nominata una struttura tecnica per la quale ogni Ente provvederà a designare i propri membri."Per il Comune di Siena, sono stati nominati Fiorenza Guerranti, Mariateresa Mauro e Monica Vanni - ha specificato l’assessore al Turismo Alberto Tirelli -, così come il responsabile amministrativo dell’OTD, il funzionario comunale del Turismo e Commercio, Gianluca Pocci, il quale avrà il compito di controllare il corretto funzionamento dell’Osservatorio per l’Ambito Terre di Siena".L’attività dell’Osservatorio verrà svolta mediante una consulta che si riunirà almeno due volte all’anno per valutare l’andamento del turismo nel territorio di riferimento.