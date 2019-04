Industria 4.0, avviso pubblico per valutare l'impatto dei processi nel settore turistico

Impatto dei processi di digitalizzazione relativi al paradigma Industria 4.0 sulle imprese turistiche. E' questo lo scopo dell'avviso pubblico pubblicato approvato dalla Regione e pubblicato da qualche giorno sul BURT per selezionare uno o più organismi di ricerca che siano in grado di realizzare un progetto congiunto di ricerca-intervento sull'impatto e sull'adozione delle tecnologie 4.0 nella filiera turistica. L'avviso, che mette a disposizione 170mila euro, fissa l'avvio per la presentazione delle domande dal 7 maggio (fino al 21 giugno 2019).L'avviso si rivolge agli organismi di ricerca o loro articolazioni interne (Dipartimenti, Istituti, Centri) che hanno sottoscritto a febbraio 2017 il protocollo per promuovere il coordinamento delle attività della Regione a sostegno delle imprese previste dalla Piattaforma regionale su Industria 4.0.Il bando è cofinanziato dal Por Fesr 2014-2020. La ricerca-intervento, ha spiegato l'assessore regionale alle attività produttive, punta ad analizzare il quadro evolutivo delle prospettive applicative delle tecnologie 4.0 alla filiera turistica, ricostruire le modalità con le quali le imprese della filiera si collocano rispetto ai processi di digitalizzazione, come modificano ed orientano la loro organizzazione, i loro modelli di business e conseguentemente come si modifica la loro collocazione all'interno della filiera stessa e a fornire indicazioni riguardo alle future azioni regionali di sostegno.La manifestazione di interesse potrà essere presentata esclusivamente online attraverso il sito di Sviluppo Toscana a partire dal 7 maggio e fino al 21 giugno.Tutti i dettagli sono consultabili sulla pagina dedicata del sito regionale