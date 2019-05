''Il nuovo modello di Governance: l’Ambito Val D’Orcia l’organizzazione turistica del territorio'', incontro a San Quirico d'Orcia

Obiettivo dell’incontro di giovedì 9 maggio, presentare le opportunità e gli strumenti che si aprono

“Il nuovo modello di Governance: l’Ambito Val D’Orcia l’organizzazione turistica del territorio, un nuovo modo di pensare e costruire la destinazione”. E’ questo il titolo dell’iniziativa promossa da Confcommercio Siena per giovedì 9 maggio alle 15 a Palazzo Chigi, a San Quirico D’Orcia, presso il Teatrino di Palazzo Chigi.L’obiettivo dell’incontro è quello di presentare le opportunità e gli strumenti che si aprono con l’introduzione del nuovo Ambito Turistico.A parlarne ci saranno il direttore di Confcommercio Siena Daniele Pracchia, Claudio Galletti, sindaco di Castiglione d’Orcia e capofila dell’Ambito Val d’Orcia, Federico Campatelli, responsabile settore servizi ai Comuni di Anci Toscana, Francesco Palumbo, direttore Toscana Promozione Turistica, che parlerà di “Policy di promozione per la competitività della regione sui mercati internazionali”. Ed ancora, ci saranno Alessandro Tortelli, direttore Scientifico Centro Studi Turistici, Luisella Bartali, responsabile Turismo Confcommercio Siena, Valentina De Pamphilis, Terre di Siena Lab coordinatore dell’ambito Val D’Orcia. Saranno presentati anche due prodotti turistici di successo, wedding e cicloturismo con Nicoletta Innocenti di Verdidea e Franco Rossi dell’Eroica.“Il nuovo Ambito ci dà la possibilità di gestire delle risorse e spingere ad un livello superiore il coordinamento delle promozione integrata del territorio - dice Luisella Bartali, responsabile Turismo Confcommercio Siena - In questo senso è importante conoscere gli strumenti e poi svilupparne tutte le potenzialità”.