''Trekking di Pastasciano'', nel cuore delle Crete senesi sulle tracce del grano duro Senatore Cappelli

Sabato 18 maggio escursioni da 19 o 9 chilometri con partenza alle ore 9.30 dal Centro Civico Il Prato di Arbia

Una piacevole escursione a piedi da 19 chilometri nel cuore delle Crete Senesi tra natura e gusto sulle tracce del Grano Duro Senatore Cappelli. E’ il “Trekking di Pastasciano” in programma sabato 18 maggio per la seconda tappa di “Lauretana Slow”, il progetto di valorizzazione del territorio attraverso il turismo lento dell’associazione Il Prato e del Comune di Asciano in collaborazione con il Gruppo Escursionisti Berardenga. I partecipanti al trekking faranno tappa in un’azienda agricola affiliata al Consorzio Pastasciano per conoscere i segreti del grano antico riscoperto nelle Crete Senesi e della produzione dell’omonima pasta. L’appuntamento prevede anche un punto tappa a Mezzavia per tutti coloro che volessero trasformare un’escursione in una piacevole camminata da 9 chilometri. Il ritorno ad Arbia in questo caso è organizzato con bus e auto navetta e al rientro ad Arbia, la possibilità di rifocillarsi con il Pranzo di Pastasciano (prezzo agevolato 15 euro).Info Costo di partecipazione: 10 euro (5 euro per i soci Fie). La partenza è fissata alle ore 9.30 al Centro Civico Il Prato ad Arbia in viale Toscana 6 (ritrovo ore 9). La quota comprende la copertura assicurativa e il ristoro.Prenotazioni: www.gruppoescursionistiberardenga.it e le pagine Facebook Lauretana Slow o Gruppo Escursionisti Berardenga.