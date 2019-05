Domenica 2 giugno il TrenoNatura arriva ad Asciano

Il TrenoNatura tornerà ad Asciano domenica 2 giugno. Un appuntamento atteso e suggestivo, che proietta i partecipanti in atmosfere di decenni fa. Nel calendario annuale delle iniziative del TrenoNatura è coinvolta anche Asciano, dove lo storico mezzo farà tappa ad inizio giugno.L’appuntamento prende il nome de “La storia e il paesaggio delle crete senesi”. Il treno storico a vapore partirà dalla stazione di Siena alle ore 8,55 in direzione Buonconvento e poi verso Monte Antico. Nella piccola stazione di Monte Antico il treno sosterà circa 25 minuti per le spettacolari manovre e attività di rifornimento di acqua. I passeggeri potranno scattare foto suggestive ed osservare il funzionamento della vecchia locomotiva da vicino. Si riparte poi in direzione Asciano, attraversando il parco della Val d’Orcia (patrimonio Unesco), le zone del Brunello di Montalcino e le crete senesi e potendo quindi ammirare un panorama da sogno.L’arrivo ad Asciano scalo è previsto attorno alle ore 11,50. E’ possibile trasferirsi in paese con minibus forniti dal Comune di Asciano. Il percorso si può fare anche a piedi in circa 20 minuti (si tratta di 1,6 km). Nel centro storico di Asciano domenica 2 giugno sarà nel pieno La fiera delle Agricrete 2019 - I tesori della terra, dove si potranno conoscere ed ammirare da vicino le più innovative macchine agricole, affiancate dagli stand del mercatino delle crete senesi, con prodotti locali e artigianali del territorio, abbinati al mercatino delle regioni d’Italia, per scoprire tutte le peculiarità ed eccellenze italiane. Dalle ore 12 in Piazza Garibaldi è allestito un punto ristoro per i partecipanti del TrenoNatura e gli altri ospiti, mentre nelle vie del centro saranno presenti attività di intrattenimento e spettacoli.Pranzo facoltativo (su prenotazione). Per i partecipanti ci sarà anche la possibilità di visita del museo civico archeologico e d’arte sacra di Palazzo Corboli e della mostra “Giuseppe Cassioli e la medaglia olimpica” al Museo Cassioli.Il TrenoNatura lascerà poi Asciano alle ore 16,52; l’arrivo alla stazione di Siena è previsto per le ore 17,45.